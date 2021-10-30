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SGK harekete geçti ve karar verdi! Para iadesi, hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor...

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 17:01

Hastaneye giden herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O ücreti sakın ödemeyin. SGK’ya başvuran da parasını geri alıyor… Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine "özel hastanelere ücret ödemeyin" uyarısı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin, Kovid-19 tedavisi gören hastaların yanında doktor kararı ile kalan refakatçilerden ücret alamayacağını söyledi.


Kovid-19 başladığında, 9 Nisan 2020'de Sosyal  Güvenlik Kurumunun (SGK) bir tebliğ yayımladığını, burada acil hal kapsamı  genişletilerek Kovid-19 tanı ve tedavisinin de bu kapsama alındığını anımsattı. Salgın başlangıcında özel hastanelerin Kovid-19 tanı ve tedavisinde  ücret aldığını, birlik olarak bu konuda vatandaşları ve hastaneleri uyardıklarını  aktaran Şahin, ancak çoğunluğun konuyu bilmediğini, az sayıda tüketicinin de  birliklerine ve mahkemeye başvurup parasını geri aldığını belirtti. Şahin, özel hastanelerin refakatçi üzerinden para alma yoluna  gittiğini savunarak, şu uyarılarda bulundu: "Özel hastaneler, tanı ve tedavilerden ücret alamayacakları için  hastanın yanına refakatçi istiyorlar. Refakatçiden günlük yatak bedeli olarak beş  yıldızlı otellerin bile üzerinde bir fiyat isteniyor. 750, 1000, 1500 lira gibi  gecelik yatak ücreti, 'Biz bunu hastadan almadık, refakatçiden aldık' diye...  Refakatçi kalınıp kalınmamasını belirlemek doktorun yetkisindedir ve refakatçiden  para alınması sadece keyfe keder kalımlardadır. Yani, 'Ben annemin, babamın,  eşimin yanında kalmak istiyorum, aslında zorunlu değil, ihtiyacı da yok, kendi  başına halledebilir ama ben kalmak istiyorum.' derse para alabilirler. Fakat  doktor derse ki 'Bu kişi kendi bakımını yapamaz, dolayısıyla bir refakatçi şart',  o refakatçiden de ücret alınamaz."

Hastasının yanında zorunlu kalan refakatçiden ücret alınması  durumunda, bu kişinin doktor tarafından verilen yazı ile itirazda  bulunabileceğini kaydeden Şahin, "Öncelikle Sosyal Güvenlik birimine  başvuracaklar. 'Biz orada şu şekilde kaldık' diye faturalarını gösterecekler.  Onlar zaten kendi sistemlerinden bakıp fazlalıkları belirliyorlar. Özel hastaneye  bir ceza kesiliyor, o alınan bedelin 5 katı kadar. Sonra iadesi için hakem  heyetine ya da tüketici mahkemesine başvuruluyor." diye konuştu.

 "KEYFİ KALIMLARDA REFAKATÇİ ÜCRETİ YARI YARIYADIR"

Hastanın yanında keyfi kalımlara da değinen Şahin, "Bu durumda  refakatçi ücreti yarı yarıyadır. Orada da özel hastaneler tam fiyat alıyor. O da  SGK'de belirlidir. Özel hastanelerin yatak fiyatları tüm illerin SGK'lerinde  belirlidir. Hemen SGK'ye başvurup alınan bedelin fazlalığı var ise iadesini  tüketicilerimiz talep edebilir." dedi.

"BİR HASTADAN REFAKATÇİSİ İLE 9 BİN 800 LİRA ÜCRET ALINMIŞ"

En son kendilerine gelen bir şikayetten bahseden Şahin, "Bir hastadan  refakatçisi ile birlikte 9 bin 800 lira ücret alınmış. Bizim uyarımızı duyan  tüketicimiz SGK'ye başvurmuş ve SGK, 'Burada 3 bin 800 lira tanı ve tedavi ücreti  var, onun iadesi gerekir fakat geriye kalan kısmı refakatçinin yatak ücreti  olduğu için biz karışamayız.' demiş. Refakatçi eğer doktor tarafından zorunlu  olarak tespit edilmişse zaten para alınamaz, onun da iadesi gerekir. Fakat  diyelim ki keyfe keder kalındı, yatak bedelinin yarısı artı yüzde 8 KDV ile o  ücretler ödenir. Bunu tüketicilerimiz bilip ona göre hakem heyetlerine veya  tüketici mahkemelerine başvursun." dedi.

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