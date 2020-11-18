SGK harekete geçti! Ve değişti, silinecek

Milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve SGK prim borçlarını da kapsayan yapılandırmaya ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. SGK prim borçları, KYK, vergi borçları ve idari para cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Özellikle SGK prim borçları ve SGK idari para cezaları da bu kapsamda yer alıyor. Peki, Yeni yasa ile SGK idari para cezaları siliniyor mu? SGK prim borçları nasıl yapılandırılıyor? İşte SGK borç ödeme ve yapılandırma başvurusuna ilişkin tüm detaylar...

Vergi yapılandırma süreci başladı. Vergi borcu yapılandırma işlemi, düzenlemenin Resmi Gazete 'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı ’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. SGK prim ödemelerini de kapsayan vergi borcu yapılandırma işlemi için E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli olacak. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi (İVD) üzerinden yapılabilecek. Vergi borcu yapılandırma işlemi, 18 taksite bölünüp 36 aya yayılabilecek.

YENİ YASA İLE SGK İDARİ PARA CEZALARI SİLİNİYOR MU?

Sigorta prim teşvikleri ve alacakların yapılandırması yönüyle önemli kolaylıklar sağlayan torba yasa SGK'ya olan borçların ödenmesinde büyük bir fırsat olarak görülüyor.

SGK'ya olan idari para cezalarında ana paranın yarısı ödenecek. Geri kalan borç ise, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile tekrar güncellenerek, taksitlendirilebilecek. SGK borcu olaranlar için bu yapılandırma önemli bir avantaj sağlıyor. Özellikle idari para cezası borçlularının bu düzenlemeden yararlanmalarının büyük avantaj sağlayacak.

SGK PRİM BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILIYOR?

SGK borçlarının yapılandırılması kapsamında sadece idari para cezaları değil SGK prim borcu olanlar içinde önemli avantajlar bulunuyor. 4b, 4a kapsamında olanlar ile işverenler bağlamında da borçlar da ana para faizleri silinerek kalan ana para üzerinden uygulanacak Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden güncelleme ile taksitlendirilebilecek. Peşin ödemek isteyenler açısından da önemli avantajlar bulunuyor. Prim borçlarını peşin ödemek isteyenler, ana paranın yüzde 90'ına kadar olan kısım silinecek geri kalan Yİ-ÜFE ile güncellenerek peşin olarak alınacak. Taksitli ödemelerde borcun yüzde 50'si üzerinden taksitlendirme yapılacak.

İNDİRİM KAYSAYISI NASIL OLACAK?

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak. 6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

Yapılandırma için, e-devlet ya da İnternet Vergi Dairesi'ne web sitesinden erişilerek yapılandırma adımları uygulanıyor. e-devlet'e giriş yapıp arama kısmına "Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" kısmından yapılandırmayı gerçekleştirebilirsiniz. İnternet Vergi Dairesi'ne girdikten sonra sol tarafta bulunan "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçların tamamı yapılandırılabilecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak.

İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ

Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.