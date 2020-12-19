SGK harekete geçti ve 81 ile yazı yolladı! Belli oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Sağlık Bakanlığı harekete geçti. SGK da 81 ile yazı yolladı. Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. SGK, Kovid-19'dan vefat eden sağlık çalışanlarının işlemlerine dair yol haritasını belirledi. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıyla Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi. Yazıda, Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ya gönderilmesi istendi. SGK tarafından Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirilmesi ve bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi.

