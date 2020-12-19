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SGK harekete geçti ve 81 ile yazı yolladı! Belli oldu...

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 10:10 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 10:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Sağlık Bakanlığı harekete geçti. SGK da 81 ile yazı yolladı. Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. SGK, Kovid-19'dan vefat eden sağlık çalışanlarının işlemlerine dair yol haritasını belirledi. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıyla Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi. Yazıda, Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ya gönderilmesi istendi. SGK tarafından Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirilmesi ve bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi.


 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bakanlığına  gönderdiği yazıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden sağlık  çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler  için gerekli evrakları istedi.  SGK'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık  çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin işlemler konusunda  yol haritası belirlendi. Sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığına yazı gönderen SGK,  Bakanlıktan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin  yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi. SGK'nin Bakanlığa ilettiği yazıda, "Görevi nedeniyle Kovid-19'a  yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci  fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi  (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında  değerlendirilebilecektir." ifadesine yer verildi. Yazıda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık  çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ye gönderilmesi  istendi. Ayrıca 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlükleri ile  merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği de  belirtildi.  Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarının bireysel başvurularının  ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına işaret edilen  açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin  yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi.  Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı  verildi." bilgisi paylaşıldı.
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır" demişti.
  
 

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