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SGK harekete geçti sosyal medyadan duyurdu! Ücretsiz...

02 Ekim 2021 Cumartesi - 14:45 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 14:45

Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti ve resmen duyurdu. Ücretsiz olduğu bildirildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. SGK sosyal medya hesabından açıkladı. Grip aşısı ücretlerini SGK karşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yılda bir defaya mahsus milyonlarca vatandaşın eylül-şubat dönemi içerisindeki grip aşılarını karşılayacak. Kimlerin grip aşısı ücretleri ödenecek? İşte SGK'nın duyurusu...


Milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya adresinden resmen duyurdu.  Sosyal  grip aşısı müjdesi. Grip aşısı ücretlerini SGK karşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yılda bir defaya mahsus milyonlarca vatandaşın eylül-şubat dönemi içerisindeki grip aşılarını karşılayacak.
 
KİMLERİN GRİP AŞI ÜCRETLERİ ÖDENİYOR
 
Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup, 65 yaş ve üzerindeki kişiler. Bu kişilerin herhangi bir belge aranmaksızın grip aşıları karşılanır.
 
Bazı kronik hastalık taşıyanlar; Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün. Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları da ücretsiz grip aşısı yaptırabiliyor.
 
GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR
 
Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı.Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.
 
GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?
 
TEİS Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, “Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi  komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir.
 

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