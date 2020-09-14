SGK harekete geçti! Milyonları ilgilendiren adım...

Milyonlarca kişi bekliyordu. SGK harekete geçti ve ilk sinyal geldi. En geç ekim ayına kadar tamamlanması bekleniyor. TFF ‘borcu yoktur’ yazısını kaldırması borç yapılandırmasının ilk adımı olarak algılandı. Her anlamda zor geçen bu yılda, gecikme ve tecil faizlerini affedecek, borçları uzun vadeli ve teminatsız olarak taksitlendirebilecek bir yapılandırma düzenlenmesi ilaç gibi gelecek.

Gazetevatan yazarı iş ve sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yeni borç yapılandırma sinyalini yazdı... Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan prim ödemeleri ve çeşitli vergi kalemlerinde birçok işverenin olduğu gibi spor kulüplerinin de yüksek tutarlarda ödemeleri mevcut.

Aylık yüzbinlerce liralık vergi ve SGK primi ödeyen spor kulüplerinin bu borcu ödeyememeleri halinde borcu yoktur belgesini Türkiye Futbol Federasyonu’na ibraz edemiyorlar.

Federasyon, bu kulüplere ödenmeyen borçların dolayı transfer yasağı getiriyor. Geçtiğimiz yıllarda transfer sezonu torba kanunla açıldı

Milyon dolarlık spor kulüplerimizin ne yazık ki milyonluk vergi ve SGK primi borçları bulunmakta. Her kulübün borcu yok ancak büyük saydığımız kulüplerimizin haliyle aksatmaları ve buna bağlı borçları zaman zaman olabiliyor. Sadece 4 büyük güzide spor kulübümüzün Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları yüz milyonları aşmış durumda.Geçtiğimiz yıllarda bazı spor kulüplerimiz yüksek SGK ve vergi borçlarından dolayı TFF’ye ‘Borcu Yoktur’ yazısı götürememiş buna bağlı transfer sezonunu açamamıştı.

Tam bu dönemde Torba Kanun çıkarılmış, bu borçlar yapılandırılarak kulüplere ‘Borcu Yoktur’ yazıları verilmişti.

TFF ‘borcu yoktur’ yazısını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde Pandemi dolayısıyla kulüplerin etkilendiğini ve buna bağlı olarak ‘Borcu Yoktur’ yazısı aranmayacağını bildiren bir yazı yayımladı.

TFF açıklamasında; ‘’TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi.’’ şeklinde belirtti.

TFF kararı yapılandırma sinyali mi?

TFF’nin bu kararı sonrası haliyle birçok spor kulübü vergi ve SGK prim borçlarını aksatacak, bu paraları başka yerler için kullanacak. Bir sonraki yıl ise şampiyon olamayan kulüpler bu borcu kapatacak kadar gelir elde edemeyeceğinden SGK ve Vergi borçları gecikme zamlarıyla birlikte yine milyonları bulacaktır. İşte bu durumda her zaman olduğu gibi akla Torba Kanun gelecektir.

İşverenlerin gözü kulağı yapılandırmada

TFF’nin vermiş olduğu karar yapılandırma sinyali olarak görülebilir. Zaten yılın başından beri piyasanın her kesiminden yükselen bir borç yapılandırma beklentisi mevcuttu.

Pandemi süreci etkileriyle hem işverenlerin hem vatandasın devlete olan borçları ciddi miktarda artış gösterdi.Haliyle 2020 yılı içerisinde devlet ile vatandaş arasında borç barışı sağlanması için en geç ekim ayına kadar bir düzenleme beklentisi kulislerde iyice yayılmaya başladı. Her anlamda zor geçen bu yıla, gecikme ve tecil faizlerini affedecek, borçları uzun vadeli ve teminatsız olarak taksitlendirebilecek bir yapılandırma düzenlenmesi ilaç gibi gelecektir.Spor kulüplerine yapılan bu destek bakalım işverenlere ve vatandaşa yapılacak mı hep beraber izleyip göreceğiz.