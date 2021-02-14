SGK harekete geçti! Bir ilk gerçekleşti, aylık...

SGK harekete geçti. Aylık bağlandı. Aynı durumdaki pek çok kişinin de başvuruda bulunması bekleniyor. Uzun süre koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması bekleniyordu. Sağlık Bakanlığı aralık ayında 81 ilin Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla koronavirüs tanısı alan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı sayılması ile ilgili şartları belirledi. Bu süeçte koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları tarafından davalar açıldı. Açıklan davalardan birinde SGK dava sonuunu beklemeden koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanının ailesine ölüm aylığı bağladı. Ambulans şoförünün ailesinin başvurusunda da koronavirüs meslek hastalığı sayıldı.

Okan Güray Bülbül Akşam gazetesindeki köşesinde SGK tarafından bağlanan ölüm aylığının detaylarını yazdı. İşte Bülbül'ün yazısı...

BAŞVURULAR ARTACAK

Bu adım sağlık çalışanları için çok kritik. Çevli'nin ailesine ölüm geliri bağlanması sonrası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınlarının da SGK'ya başvuruları söz konusu olacaktır. Koronavirüsten hayatını kaybeden bir başka sağlık çalışanı da Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli Hasan Aslan'dı. Aslan, 27 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Ailesi SGK'ya ölüm geliri başvurusunda bulunmuş ancak SGK Ankara Sağlık Kurulu koronavirüsün meslek hastalığı listesinde olmaması nedeniyle başvuruyu reddetmişti. Yapılan itirazla dosya Yüksek Sağlık Kurulu'na gelmiş ve kurul, meslek hastalığı listesinde yer almayan fakat iş gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıkların da meslek hastalığı sayıldığına teşhisin laboratuvar deneyleriyle kanıtlanması gerektiğine karar vermişti.

SAĞLIK KURULU KARARI

Hastalığın en uzun kuluçka süresinin, yükümlülük süresi olarak alınacağını belirten kurul, koronavirüsün yükümlülük süresi için; SARS-CoV-2 virüsünün kuluçka süresi olan 2-14 gün kabul edilmesi gerektiğine ve pandemi koşulları sebebiyle 30 güne kadar uzayabileceğine karar verdi. Bu karar sağlık çalışanları için meslek hastalığı nedeniyle ölüm geliri bağlanmasında kriterleri belirler nitelikte.

SGK OLAY BAZINDA KARAR VERİYOR

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi için gerekli prosedürü bu yılın başında belirlemişti. Bakanlığın aralık ayında 81 ilin Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla koronavirüs tanısı alan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ya da vazife malullüğü hükümleri kapsamına alınma taleplerinin nasıl değerlendirileceğini açıklamıştı. Buna göre İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanan başvuru formları SGK'ya iletiliyor ve SGK da olay bazında karar veriyor. Bu karar Yüksek Sağlık Kurulu'nun belirlediği kriterlere göre yapılıyor. Geriye dönük olarak da olay bazında bu değerlendirmeler yapılarak meslek hastalığı sonrası tanınan haklar geride kalan ailelere tanınabilecektir.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLİYOR

Sağlık çalışanları için koronavirüsün meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi pek çok önemli hak getiriyor. En önemlisi ölüm sonrası geride kalan hak sahiplerine kişinin ödediği prim gününe bakılmaksızın ölüm geliri bağlanıyor.

LİSTEYE EKLENMESİ GEREKİYOR

Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirilmesine yönelik genel bir düzenleme yapılması ve meslek hastalığı listesine eklenmesi gerekiyor. Bu sayede SGK'nın olay bazında değerlendirme yapmasına gerek kalmayacak, sağlık çalışanları ve aileleri koronavirüsü çalışırken kaptığını ispatlamak zorunda kalmadan haklarına erişebilecek.