SGK harekete geçti! 4 bin 780 liralık borcu, 1.280 lira olarak ödeyin!

Yapılandırma başvurusu için geri sayım başladı. Özellikle Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara kaçırılmayacak fırsatlar sunan yasa, örneğin gecikme cezasıyla 4.780 liraya çıkan borcun 3.500 liralık indirimle 1.280 lirayla kapatılmasına imkan tanıyor. Yani yüzde 73 iskonto sağlanıyor.