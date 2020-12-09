Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » SGK harekete geçti! 4 bin 780 liralık borcu, 1.280 lira olarak ödeyin!
SGK harekete geçti! 4 bin 780 liralık borcu, 1.280 lira olarak ödeyin!
Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. İndirim oranları belli oldu. 4 bin 780 liralık borcu, 1.280 lira olarak ödeyebilirsiniz. İşte kuruşu kuruşuna hesaplama...
Yapılandırma başvurusu için geri sayım başladı. Özellikle Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara kaçırılmayacak fırsatlar sunan yasa, örneğin gecikme cezasıyla 4.780 liraya çıkan borcun 3.500 liralık indirimle 1.280 lirayla kapatılmasına imkan tanıyor. Yani yüzde 73 iskonto sağlanıyor.