SGK genelgesi var, milyonlara güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Milyonlarca kişiye çok güzel haber. Çoğu kişi bunu bilmiyor. SGK genelgesi var. Sigorta girişinizi öne çekmek mümkün, böylece erken emekli olursunuz. Staj yapmış kadın sigortalıların sigortalılık başlangıcından önce yapmış olduğu doğumları 2010/106 sayılı SGK Genelgesi gereği borçlanmaları mümkün. Böylece daha erken emekli olabilecekler. Böylece staj başlangıç sigortası ilk kez bir işe yarayacak…

Gazetevatan yazarı Mert Nayır staj sigortasının doğum borçlanması ve emekliliğe katkısını yazdı...Emeklilik şartlarının belirlenmesinde esas alınan en önemli kural sigortalılık başlangıç tarihidir. Sigortalılık başlangıç tarihiniz ne kadar eski olursa emeklilik şartlarınız o kadar düşük olur.1991 yılında ilk defa sigortalılık başlangıcı olan bir kadın 47 yaş 5450 prim günü şartlarına tabi olurken 1992 yılında ilk defa sigortalı olan bir kadın 48 yaş 5525 prim günü şartlarına tabi olmaktadır.Başlık heyecanlandırdı tabi haklısınız. Emeklilik şartlarının belirlenmesinde esas alınan en önemli kural sigortalılık başlangıç tarihidir. Sigortalılık başlangıç tarihiniz ne kadar eski olursa emeklilik şartlarınız o kadar düşük olur.1991 yılında ilk defa sigortalılık başlangıcı olan bir kadın 47 yaş 5450 prim günü şartlarına tabi olurken 1992 yılında ilk defa sigortalı olan bir kadın 48 yaş 5525 prim günü şartlarına tabi olmaktadır.Başlık heyecanlandırdı tabi haklısınız.

Bu sigortalılık başlangıcı geriye nasıl çekilecek?

Kadın sigortalılarımızın yıllardır mücadele ettiği doğum borçlanması uygulaması emekliliğe yaş şartına etki edecek mi?Sigorta başlangıcı öncesi gerçekleşen doğumlar borçlanılabilecek mi soruları hemen tüm sigortalı annelerimizin aklına gelecek.Gelin başlığa konu şanslı anneler kimmiş öğrenelim.

Erkeklerde askerlik borçlanması!

Ülkemizde erkeklerin sigortalılık başlangıcı askerlik süresini borçlanarak geriye götürülmektedir. Hiç sigortalı olmadan askere giden bir kişi döndüğünde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ise askerlik borçlanması yaparak askerlik süresi kadar ilk işe giriş tarihini geriye çekme hakkına sahip.Askerlik hizmetinden önce çalışmaya başlamış ve işine ara vererek askere gidenler için askerlik borçlanması sadece prim günü kazancı sağlamaktadır. Prim günü eksiği bulunan erkeklerin ilk tercihi askerlik borçlanmasıdır.

Staj süreleri sayılmaz!

Bu cümleyi okumaya alışkın milyonlarca staj mağduru var.Bir kez daha yazalım;Staj süreleri sigortalılık başlangıcı olarak değerlendirilmemektedir. Bu süre zarfında kişiler adına kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmektedir. Bu prim bildirimi sadece sizin olası bir iş kazası veya hastalığınız durumunda sağlık provizyonu almanızı sağlar. Emeklilik işlemlerinde hizmet hesabına dahil edilen prim türü ise uzun vadeli sigorta primleridir.

Staj sigortası hizmetlerinin, ilk işe giriş tarihi olarak değerlendirilmemesine rağmen e-Devlet ve hizmet listesinde görüntüleniyor olması vatandaşların yanlış emeklilik hesabı yapmasına neden oluyor. Bu sebeple de binlerce mağdur vatandaş emeklilik hayaliyle girdiği Kurum kapısından eli boş gözü yaşlı çıkıyor.

Öncesinde staj varsa doğum borçlanması işe girişi öne çeker!

Az önce ki paragrafta staj sürelerinin emeklilik hesabında değerlendirilmediğinden bahsettim. Ancak; Staj başlangıcı olan sigortalı annenin doğum borçlanması durumunda ise bir istisna söz konusu…İlk sigortalılığı staj sigortasıyla başlayan kadın sigortalı doğum yaptıktan sonra ilk defa sigortalı olmuşsa doğum borçlanması yaparak borçlanma süresi kadar işe girişini geriye götürebilir.

Bunu örneklemek gerekirse; 01.01.1994 tarihinde staj yapan Ayşe hanım, 01.01.1998 yılında doğum yapıyor. Ayşe 01.01.2000 yılında ise ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlıyor. Normal şartlarda sigortalılıktan önce doğum borçlanması yapılmamaktadır. Ancak Ayşe doğum borçlanması yapmak istediğinde staj süresi başlangıç olarak sayılmakta ve ilk işe giriş tarihi borçlanma süresi kadar geriye çekilmektedir. Borçlanma sonrası Ayşe hanımın ilk işe giriş tarihi 01.01.1998 olmaktadır.

Staj yapmış kadın sigortalıların sigortalılık başlangıcından önce yapmış olduğu doğumları 2010/106 sayılı SGK Genelgesi gereği bu şekilde borçlanmaları mümkündür.Yüzbinlerce kadın sigortalımız sigorta başlangıcı öncesi gerçekleşen doğumlarına borçlanma hakkının verilmesini yıllardır bekliyor.

Bahsettiğim istisna durumda ise kaç annemiz bu şartları taşıyor ve bu avantajlı borçlanma hakkından yararlanarak emeklilik tarihini öne çekebilir bilemiyorum ancak bildiğim tek şey; staj başlangıç sigortası ilk kez bir işe yarayacak…