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SGK genelge yayınladı! Ödenecek ücretler değişti, 1.251 lira…

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:59 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 8:59

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelge yayımladı ve rapor paralarının hesaplanma sistemi değişti. Raporlu personele ödenecek olan ücret son 90 günlük prime esas kazancın, yine bildirilen güne bölümüyle ortaya çıkan rakamın 2/3’ü şeklinde hesaplanıyor ve bu formüle göre çıkan rakam sigortalıya ödeniyordu. Şimdi iş göremezlik raporlarının hesaplama sistemi son 3 aylık prim tahakkukuna göre değil, 12 aylık toplam tahakkuk tutarına göre yapılacak. İşte rapor paralarının yeni hesaplanma yöntemi…


Geride bıraktığımız 14 ayı düşündüğümüzde hepimizin ortak fikridir bence; Hayatta her şeyden önemlisi “Sağlık” Milyonlarca vatandaşımızın etkilendiği, binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bir pandemi süreci yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. İşte bu dönemde bile hastalıktan etkilenen sigortalı çalışanlarımızın imdadına yetişen iş görmezlik ödeneği oldu.
 
İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
 
Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı...İş görmezlik ödemesi; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından mağdur olmasını önlemek maksadıyla çalışana yapılan ödeme anlamına gelir. Raporlu personele ödenecek olan ücret ise son 90 günlük prime esas kazancın, yine bildirilen güne bölümüyle ortaya çıkan rakamın 2/3’ü şeklinde hesaplanıyor ve bu formüle göre çıkan rakam sigortalıya ödeniyordu. Ancak birçok mevzuat değişikliğinin yaşandığı pandemi döneminde bu hesaplama sistemi de nasibini aldı. Yeni rapor ödeneği hesaplama sistemine üst limit getirildi. Gelin sizlere yeni sistemin nasıl işleyeceğini eski ve yeni hesaplamaları karşılaştırarak anlatmaya gayret edeyim.
 
ESKİ SİSTEMDE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA!
 
15.04.2021 Tarihinden önce alınmış olan geçici iş göremezlik ödemeleri aşağıdaki sisteme göre 
 

Dönem

Prim Günü

Prime Esas Bildirilen Kazanç

OCAK 2021

30

5.000 TL

ŞUBAT 2021

30

5.000 TL

MART 2021

30

5.000 TL

TOPLAM

90

15.000 TL

 
Tablomuzda ki örnek sigortalımızın son 3 aylık bordrosunda kuruma bildirilen prime esas kazancının toplamı 15 Bin TL. Bu rakamı 90 güne bölüyoruz ve çıkan sonucun 2/3’ünü alıyoruz. 
 
15.000 / 90 = 166,66 TL ……….…………… 166,66 TL x 2/3 = 111,11 TL (Günlük ödenecek ücret) 
Yukarıda belirtilen kişinin 15 günlük raporu için ödenecek ücret 111,11 X 13 = 1.444,44 TL’dir. (İlk 2 Gün ödenmez) 
 
YENİ SİSTEME GÖRE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA NASIL OLACAK?
 
15.04.2021 Tarihinden itibaren alınacak olan iş göremezlik raporlarının hesaplama sistemi son 3 aylık prim tahakkukuna göre değil, 12 aylık toplam tahakkuk tutarına göre yapılacak. Ayrıca 180 günden az prim bildirimi bulunan sigortalıların rapor ücreti ödemelerinde ise tavan tutar asgari ücretin iki katını aşamayacak. 
 
01.05.2021 Tarihinden sonra 15 günlük iş göremezlik raporu alan bir personel için örnek hesaplama tablosu oluşturalım; 

Dönem

Prim Günü

Prime Esas Bildirilen Kazanç

MAYIS 2020

30

4.000 TL

HAZİRAN 2020

30

4.000 TL

TEMMUZ 2020

30

4.000 TL

AĞUSTOS 2020

30

4.000 TL

EYLÜL 2020

30

4.000 TL

EKİM 2020

30

4.000 TL

KASIM 2020

30

4.000 TL

ARALIK 2020

30

4.000 TL

OCAK 2021

30

5.000 TL

ŞUBAT 2021

30

5.000 TL

MART 2021

30

5.000 TL

NİSAN 2021

30

5.000 TL

TOPLAM

360

52.000 TL

 
52.000 / 360 = 144,44 TL ……….…………… 144,44 TL x 2/3 = 96,29 TL (Günlük ödenecek ücret) 
Yeni hesaplama sistemine göre örnek sigortalımız 15 günlük iş göremezlik raporu için 1.251,77 TL ödeme alacak. Bir önce ki tabloya tekrar dönüp bakın arada ki farkı göreceksiniz. 
Eski sisteme devam edilmiş olsaydı aynı rapor süresi için 1.444,44 TL ödeme alacak olan sigortalı vatandaş yeni sisteme göre 1.251,77 TL hak sahibi olacak.
 
ASGARİ ÜCRETLİNİN RAPOR ÖDEMESİ DÜŞMEYECEK!
 
Yeni sistemde yıl dönümü geçişlerinde asgari ücretli sigortalıların 12 aylık aylık ortalamasının alınması halinde bir önceki yılın asgari ücreti ortalamayı düşüreceği için oldukça ciddi bir mağduriyet yaşanacaktı. Bu durumun önüne geçmek için 5510 sayılı Kanunun, 18.Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve rapor ödemelerinde gerçekleşecek düşüş engellenmiştir. 
 
‘’Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.’’
 
Allahtan bu sefer milyonlarca asgari ücretli düşünülmüş ve sistemde ayrıcalık tanınmış.Tamam asgari ücretlilerimize dokunmadık ancak geriye kalan milyonlarca sigortalımızın rapor ödeme hesaplaması maalesef değişecek. Sanırım artık rapor alırken özellikle süresini bir kez daha düşünmekte yarar olacak…
 

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SGK rapor parası ödeme ücret sgk genelgesi
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