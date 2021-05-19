SGK genelge yayınladı! Ödenecek ücretler değişti, 1.251 lira…

Tablomuzda ki örnek sigortalımızın son 3 aylık bordrosunda kuruma bildirilen prime esas kazancının toplamı 15 Bin TL. Bu rakamı 90 güne bölüyoruz ve çıkan sonucun 2/3’ünü alıyoruz.

15.000 / 90 = 166,66 TL ……….…………… 166,66 TL x 2/3 = 111,11 TL (Günlük ödenecek ücret)

Yukarıda belirtilen kişinin 15 günlük raporu için ödenecek ücret 111,11 X 13 = 1.444,44 TL’dir. (İlk 2 Gün ödenmez)

YENİ SİSTEME GÖRE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA NASIL OLACAK?

15.04.2021 Tarihinden itibaren alınacak olan iş göremezlik raporlarının hesaplama sistemi son 3 aylık prim tahakkukuna göre değil, 12 aylık toplam tahakkuk tutarına göre yapılacak. Ayrıca 180 günden az prim bildirimi bulunan sigortalıların rapor ücreti ödemelerinde ise tavan tutar asgari ücretin iki katını aşamayacak.

01.05.2021 Tarihinden sonra 15 günlük iş göremezlik raporu alan bir personel için örnek hesaplama tablosu oluşturalım;

52.000 / 360 = 144,44 TL ……….…………… 144,44 TL x 2/3 = 96,29 TL (Günlük ödenecek ücret)

Yeni hesaplama sistemine göre örnek sigortalımız 15 günlük iş göremezlik raporu için 1.251,77 TL ödeme alacak. Bir önce ki tabloya tekrar dönüp bakın arada ki farkı göreceksiniz.

Eski sisteme devam edilmiş olsaydı aynı rapor süresi için 1.444,44 TL ödeme alacak olan sigortalı vatandaş yeni sisteme göre 1.251,77 TL hak sahibi olacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN RAPOR ÖDEMESİ DÜŞMEYECEK!

Yeni sistemde yıl dönümü geçişlerinde asgari ücretli sigortalıların 12 aylık aylık ortalamasının alınması halinde bir önceki yılın asgari ücreti ortalamayı düşüreceği için oldukça ciddi bir mağduriyet yaşanacaktı. Bu durumun önüne geçmek için 5510 sayılı Kanunun, 18.Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve rapor ödemelerinde gerçekleşecek düşüş engellenmiştir.

‘’Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.’’

Allahtan bu sefer milyonlarca asgari ücretli düşünülmüş ve sistemde ayrıcalık tanınmış.Tamam asgari ücretlilerimize dokunmadık ancak geriye kalan milyonlarca sigortalımızın rapor ödeme hesaplaması maalesef değişecek. Sanırım artık rapor alırken özellikle süresini bir kez daha düşünmekte yarar olacak…