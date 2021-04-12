SGK genelge yayımladı ve değişti! O SSK ödemeleri iptal, dilekçe ile başvuran şok yaşadı...

Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme Sosyal Güvenlik Kurumu genelge yayımladı. SGK, kesintisiz devam eden kendi şirketinden 4/A SSK sürelerini iptal ediyor. Siz, kendi işyerinizde 2008 öncesinden bu yana kesintisiz 4/a hizmeti bildirebiliyorken bu genelge ile tüm hizmetleriniz iptal edilerek 4/B’ye çevriliyor. Şimdilik sadece emeklilik müracaatında bulunanlar öğrenebiliyor. 20 yıl boyunca tavandan prim bildiren ve 7-8 Bin Lira emekli aylığı bekleyenlere, yeni uygulama ile Bin 500 – Bin 750 TL emekli aylığı bağlanıyor.

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır SGK ’nın yeni uygulamasını yazdı… Bir önceki yazımda tebrik etmiştim vatandaş odaklı hizmet veren ve özellikle E-Devlet platformuna en çok yatırım yapan Sosyal Güvenlik Kurumumuzu. Ancak bazen öyle düzenlemeler ortaya çıkıyor ki, zaten anlaşılması zor olan uygulamaları daha da zor, daha da anlaşılmaz bir hale getiriyorlar. Basit ve anlaşılabilir bir sosyal güvenlik sistemi yerine anlaşılamayan, tam ‘anlaşıldı’ derken bir genelge ile yeniden karıştırılan uygulamalar olarak oraya çıkarıyorlar.

İşte yeni baş ağrıtan uygulama!!!

2008 ÖNCESİ DEVAM EDEN KESİNTİSİZ SSK ÖDEMESİ İPTAL EDİLECEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılında yayımlamış olduğu 2019/9 sayılı Genelgesi ile kesintisiz devam eden kendi şirketinden 4/a sürelerini iptal etmektedir. Siz, kendi işyerinizde 2008 öncesinden bu yana kesintisiz 4/a hizmeti bildirebiliyorken bu genelge ile tüm hizmetleriniz iptal edilerek 4/b’ye çevrilmektedir. Bu uygulama henüz yeni olduğundan ve şimdilik sadece emeklilik müracaatında bulunanların hizmetleri SGK tarafından iptal edilerek düzenlendiğinden tepki çekmedi. Ancak önümüzdeki dönemlerde yargıya intikal edecek çok dosya olacaktır.

İptal edilmeyen tek hizmet, sigortalı olarak başladığı işyerine ortak olanlarınkisi kaldı. Sigortalıyken ortak olduysanız ve ortak olduktan sonra da 4/b tescili yaptırmadan 4/a’nız devam ettiyse ve hiç kesintiniz yoksa kurum sizin 4/a bildirimlerinizi iptal etmiyor. Ancak bunun haricinde olan tüm kendi şirketinden 4/a prim bildirenlerin hizmetleri iptal ediliyor.

HİZMET ÇAKIŞMALARINDA SİGORTALI MAĞDUR!

Sosyal Güvenlik Kurumu bahsettiğim durumda olan kişilerin 4/a prim bildirimlerini geriye doğru iptal ediyor, ancak iptal ettiği primleri yine 1/1 olacak şekilde 4/b’ye aktarmıyor. Tüm çevirdiği 4/b primleri asgari ücret üzerinden tahakkuk ettiriyor. Kalan kısmı işveren payını işverene, işçi payını işçiye iade diyor. (talep edilirse) Tabi burada şöyle bir mağduriyet yaşanıyor; Ahmet bey 20 yıl boyunca tavandan prim bildiriyor ve haliyle 7-8 Bin Lira emekli aylığı bekliyor, kurum bu uygulamayı yaptıktan sonra Ahmet beye Bin 500 – Bin 750 TL emekli aylığı bağlıyor. Burada sigortalının mağduriyeti çok büyük, üstelik itiraz ettiğinizde size ’30 günlük süreniz vardı, dilekçe ile müracaatınız yok’ diyerek geçiştiriyorlar. Sigortalıya hizmet çakışmalarından dolayı bilgi verilmiyor, çakışmalar düzeltildikten sonra hemen aylık bağlanıyor.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız ve bilginiz olursa kuruma tüm hizmetlerinizin 1/1 olacak şekilde aktarılmasına dair dilekçe vermeniz gerekmektedir. Aynı şekilde o primleri ödeyen işyerinin de işveren paylarının sigortalının hizmetlerine aktarılmasına dair dilekçe vermesi gerekecektir.