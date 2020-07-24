Gazetevatan.com » Ekonomi » SGK, EYT, SSK, Bağkur, engelli, memur, emekli milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…
SGK, EYT, SSK, Bağkur, engelli, memur, emekli milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…
Memur, emekli, SGK, EYT’li, SSK, engelli, Bağkur'lu milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Tek tek açıkladı. SGK prim iadesi yapıyor mu? Doğum borçlanması ile ilgili çok önemeli ayrıntı. Yurt dışı borçlanması, memurların emekliliği ve askerlik borçlanmalarındaki farklılıklar. Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, EYT’li, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’lular sordu… İşte o sorular Sizde ve yanıtları...