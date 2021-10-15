SGK, emekli, SSK’lı, Bağkur’lu, memur, ev kadını milyonları ilgilendiriyor! 3 yıl için ödeme yapılır…

Milyonlarca, memur, işçi, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Emeklilik için nasıl borçlanırım? Siz de merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…

Merhaba, işyerinde bir personelimiz iş kazası geçirdi ancak hiçbir yara almadı yani olumsuz hiçbir durum yaşanmadı. Makinaya zarar geldi, tedbir amaçlı çalışan hastaneye gitti ama bir şey çıkmadı. Biz yine de bunu kuruma bildirmeli miyiz?

Merhaba, iş kazalarında herhangi bir olumsuzluk yaşansın yaşanmasın kurumun sistemine 3 iş günü içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. Zaten hastane de ilgili personel için iş kazası raporu oluşturmuştur. Bunu bildirmezseniz idari para cezası ile karşılaşırsınız.