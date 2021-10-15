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SGK, emekli, SSK’lı, Bağkur’lu, memur, ev kadını milyonları ilgilendiriyor! 3 yıl için ödeme yapılır…
Emekli, çalışan, ev kadını, memur SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Sorular yanıtını buldu. Böyle soru ilk kez geldi… Sürekli rapor alan işçinin hiç şansı yok… Mesai ödemeniz mi yapılmıyor hemen ALO 170’i arayın. Ev hanımlığı sürelerini yurtdışında geçirmiş olanlar borçlanma yapabilir. Türkiye’de bulunan ev hanımlarının bu yönde bir borçlanma hakkı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenlerin emeklilik ikramiyesi… Emeklilik için en iyi çözüm nedir? Ne kadar kıdem tazminatı alırım? Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Emeklilik için nasıl borçlanırım? Siz de merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba, işyerinde bir personelimiz iş kazası geçirdi ancak hiçbir yara almadı yani olumsuz hiçbir durum yaşanmadı. Makinaya zarar geldi, tedbir amaçlı çalışan hastaneye gitti ama bir şey çıkmadı. Biz yine de bunu kuruma bildirmeli miyiz?
Merhaba, iş kazalarında herhangi bir olumsuzluk yaşansın yaşanmasın kurumun sistemine 3 iş günü içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. Zaten hastane de ilgili personel için iş kazası raporu oluşturmuştur. Bunu bildirmezseniz idari para cezası ile karşılaşırsınız.