SGK, emekli, SSK, Bağkur, memur, engelli herkesi ilgilendiriyor! Zamlı maaşlar...

Milyonlar bekliyordu. Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu, engelli herkesi ilgilendiriyor. Tek tek açıkladı. Kim ne kadar alacak? 2021 yılı ocak ayında yapılacak zammın maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. 2021 zamlı maaşlar nasıl olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

SGK, SSK, Vatandaşların gözü ocak ayında yapıcak yeni zamma çevrildi. 2021 Ocak ayında milyonlarca kişi yeni zamlı maaş alacak. Maaşlar enflasyon oranına göre belirlenecek. Ocak zammıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Emekli, çalışan, memur Bağkur 'lu, engelli kim ne kadar maaş alacak? Tek tek açıklandı. İşte tüm bilgiler...

EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.

DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.

YAŞLIYA 742 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 592-889 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.

EVDE BAKIMA 1.612 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.