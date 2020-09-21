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SGK, emekli, EYT’li, SSK, Bağkur, memur herkesi ilgilendiriyor! Ve değişti, o maaş ödenmez...
Milyonlar bekliyordu. Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu herkesi ilgilendiriyor. Tek tek açıkladı. EYT’li memur emekli ikramiyesini emekli olmadan SGK’dan alabilir mi? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? Hem ölen eşin hem de babanın maaşı alınabilir mi? Engellilik nedeniyle emekli olursam maaşım düşer mi? gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli, EYT’li engelli, bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
20.02.1972 doğumluyum 9023 prim ödeme günüm var hala çalışmaktayım. İlk işe giriş tarihim 01.10.1991 staj süresinden sonraki ilk prim ödeme günüm 01.04.1995 bu şartlar altında kaç yaşında emekli olabilirim. Birde iş haricinde geçirdiğim kazadan dolayı 10 ay önce %40 engelli raporu verildi Ankara’ya vergi indirimi için gönderildi sonucu bekleniyor. Eğer engelli şartlarını karşılarsam emekli maaşında düşme olur mu Saygılarımla teşekkürler… Umut Erhan Yıldırım
20.02.1972 doğumluyum 9023 prim ödeme günüm var hala çalışmaktayım. İlk işe giriş tarihim 01.10.1991 staj süresinden sonraki ilk prim ödeme günüm 01.04.1995 bu şartlar altında kaç yaşında emekli olabilirim. Birde iş haricinde geçirdiğim kazadan dolayı 10 ay önce %40 engelli raporu verildi Ankara’ya vergi indirimi için gönderildi sonucu bekleniyor. Eğer engelli şartlarını karşılarsam emekli maaşında düşme olur mu Saygılarımla teşekkürler… Umut Erhan Yıldırım