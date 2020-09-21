SGK, emekli, EYT’li, SSK, Bağkur, memur herkesi ilgilendiriyor! Ve değişti, o maaş ödenmez...

20.02.1972 doğumluyum 9023 prim ödeme günüm var hala çalışmaktayım. İlk işe giriş tarihim 01.10.1991 staj süresinden sonraki ilk prim ödeme günüm 01.04.1995 bu şartlar altında kaç yaşında emekli olabilirim. Birde iş haricinde geçirdiğim kazadan dolayı 10 ay önce %40 engelli raporu verildi Ankara’ya vergi indirimi için gönderildi sonucu bekleniyor. Eğer engelli şartlarını karşılarsam emekli maaşında düşme olur mu Saygılarımla teşekkürler… Umut Erhan Yıldırım