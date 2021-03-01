Emekli olamaz, aylık alamazsınız! Ücretsiz tedavi olamazsınız, ailenize para ödenmez! Sakın bunu yapmayın...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Sakın bunu yapmayın. Hayatınızdan çalmayın. ‘300 lira – 500 lira fazla ver, sigortamı yapma’ demeyin. Sigortasız çalışırsanız emekli olamazsınız, siz ve aileniz aylık alamaz, ücretsiz tedavi olamazsınız. Birçok kişi, tabiri caiz ise yaş kemale erdiğinde SGK’nın kapısını aşındırıyor. Ancak 300 – 500 günle emekli olmayı bir kenara bırakalım eşine dul, çocuklarına yetim aylığı bile bırakamayacağını öğrendiğinde iş işten çoktan geçmiş oluyor.

Milyonlarca kişi kayıt dışı olarak çalışıyor. Kayıt dışı çalışan vatandaşlar ne yazık ki hiç bir sosyal güvenceye sahin olmuyor ve emeklilik hakı da kazanamıyor. Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır sigortalı çalışmanın faydalarını yazdı...

Kayıt dışı çalışmak sizi çaresizliğe ve istenmeyen durumlara sürükler!

Gelin bu iddialı sözü sizler için detaylı anlatayım.

Ülkemizde ne yazık ki Sosyal Güvenlik bilinci halen tam olarak oturtulabilmiş değil. Resmi rakamlara bakacak olursak; kayıt dışı istihdam oranı 2002 yılında yüzde 52,14 iken, 2020 temmuz ayı itibarıyla yüzde 32,7’ye düşmüştür.

Peki nedir bu kayıt dışılık?

Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından “niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi” olarak tanımlanır.

3 türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur:

- Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi,

- Çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi,

Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesi en fazla karşılaşılan durumlar.

Eğitim müfredatın içeriği, okulların açılıp açılmayacağı son günlerde tartışıladursun ‘Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Uygulamaları’ dersleri eğitim in her alanında halen eksik.

Son birkaç yıldır, Çalışma Bakanlığınca TV ve radyolarda kamu spotları verilmeye başlandı. Bu kamu spotları kayıt dışı çalışmayı engellemeyi hedeflemiş olsa da henüz rakamlarda dişe dokunur bir düşüş gerçekleşmedi.

Her gün yüzlerce ‘’300-500 prim günüm var, yaşım 60, nasıl emekli olurum?’’ sorusu gelince vicdan yapmamak da elde olmuyor.

Birçok kişi, tabiri caiz ise yaş kemale erdiğinde SGK ’nın kapısını aşındırıyor. Ancak 300 – 500 günle emekli olmayı bir kenara bırakalım eşine dul, çocuklarına yetim aylığı bile bırakamayacağını öğrendiğinde iş işten çoktan geçmiş oluyor.

Yazımızda kayıt dışı çalışırsanız ne olur değil! “Sigortalı çalışırsanız nelere sahip olabilirsiniz” ayrıcalıklarını ele almaya gayret edeceğim.

Gelelim sigortalı çalışmanın faydalarına!

Emekli Olacaksınız; Ülkemizde çalışan her kesimin çalışma hayatının sonunda şüphesiz hayalini kurduğu konu; emeklilik. Reformları bir kenara itecek olursak, 1999 öncesi sigorta girişiniz varsa ve 5000 prim gününüz mevcut ise değişen yaş koşullarıyla emekli olmanız bir hayli kolay demektir.

1999 ve 2008 sigorta girişi olanlarda ise 7000 prim günü ve 58 ile 60 yaş arası emeklilik planlarını yapabilirler.

2008 Sonrası sigorta girişi olanlar ise kademeli olarak 61-62-63-64 ve 65’e kadar çıkan yaş koşulları ile yine 7000-7200 prim günü ile emeklilik planları yapabilirler.

Daha çok var demeyin, her geçen gün emekliliğinizden çalmayın!

Eşinize Dul, Çocuklarınıza Yetim Aylığı Bırakabilirsiniz; Emeklilik için prim gününüzü tamamladınız ve emekli oldunuz diyelim. Vefatınız halinde eşinize dul, çocuklarınıza yetim aylığı bırakabilirsiniz.

Bu konu sadece emeklilerimizi ilgilendirmiyor! Tüm çalışanlarımız 900 prim gününü tamamlamaları halinde eşlerine ya da çocuklarına aylık bırakabilirler. Yine belirtmekte fayda var, dul aylığını erkekler de alabiliyor! Birçok erkek vatandaşımız, eşlerinden dolayı dul aylığı alabiliyor olmasına rağmen kuruma müracaatta bulunmadığı geçtiğimiz yıllarda açıklanmıştı.

Süt Parası ve Doğum Yardımı Alabilirsiniz; Kayıtlı çalışmanız halinde son 120 günlük priminizin ödenmiş olması şartı ile 2021 yılı için 202 TL süt parası alabilirsiniz. Eşi çalışmayan erkek personeller de bu ücreti almak için müracaat edebilirler.

Sosyal güvenlik şemsiyesi altında olan kadın sigortalılar aynı zamanda doğum öncesi 8 doğum sonrası 8 hafta (çoğul gebelik halinde 10 hafta) olmak üzere iş göremezlik ödemesinden yararlanabilir.

Doğum yardımı alabilmeniz için kayıtlı yada kayıt dışı çalışmanıza bakılmıyor. 15 Mayıs 2015 ve sonrası doğumlarda 1.çocuk için 300 TL, 2.çocuk için 400 TL 3. ve sonrası doğumlar için 600 TL doğum yardımı yapılmaya devam ediyor.

Ücretsiz Tedavi ve İlaç Haklarınız; Genel Sağlık Sigortası kapsamında herkesi ilgilendiren nokta. İçimizde ben hastalanmam diyecek olmadığına göre, herhangi bir rahatsızlık geçirdiğinizde ya da ameliyat olmanız gerektiğinde tüm tedavi masrafları sağlık uygulama tebliği doğrultusunda SGK tarafından karşılanır.

Bu konuya ayrıca dikkat çekmek gerekirse devlet hastanesinde ücretsiz olan bademcik ameliyatı, özel sağlık kuruluşlarında en düşük 3-4 Bin TL’den başlıyor! Karar sizin…

‘300 lira – 500 lira fazla ver, sigortamı yapma!’ demeyin; En can yakan kısım da burası aslında. Sosyal Güvenliğin bilincine varamayan birçok vatandaşımız şüphesiz ki günü kurtarmanın peşinde. Ancak unuttuğu bir şey var ki, gelecek!

300 Lira ya da 500 Lira fazla para aldığınızı varsayalım, hangi sigorta şirketi sizin, eşinizin ve çocuklarınızın sağlığına bakacak bir de üstüne gelecek garantisi vererek size emeklilik hakkınızı verecek? Boşuna kendinizi yormayın, bu şekilde bir hizmet sunan başka kuruluş yok!

Ölüm Halinde Bile Cenaze Yardımınız Olacak; Yine birçok sigortalılarımızın haberinin olmadığı bir uygulama ile karşı karşıyayız. Evet SGK birinci dereceden yakın vefatı halinde cenaze yardımı yapar. Kurum bazı istisna durumlar karşısında başvuru yapmasanız da cenaze yardımınızı bağlanan dul yada yetim maaşıyla birlikte hesabınıza aktarır. Yararlanmadığını düşünenler bağlı bulunduğu SGK merkezlerine dilekçe ile müracaat edebilirler. 2021 Yılı için belirlenen cenaze yardımı 917 TL’dir.

Yukarıda saydıklarımızın dışında olası bir iş kazası ve meslek hastalığı yada engellilik durumunuzda yine yaşınıza bakılmaksızın emeklilik imkanlarınız ve vergi indirimleriniz söz konusu olacaktır.

Konumuzun başlığı ‘ÖTV’siz Araç Alma Yolları’ olsaydı şüphesiz ki okumayan kalmazdı. Ancak kayıtlı çalışmak bunca hakkı size sunarken, geleceğinizi ateşe atmayın derim.

Son sözü de ulu önder Mustafa Kemal söylesin; Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”