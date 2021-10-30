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SGK duyurdu! Flaş e-Devlet açıklaması...

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 11:55 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 12:01

SGK'dan e- devlet açıklaması geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan(SGK) "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" nedeniyle yapılan açıklamada "e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK'nin hizmetleri yer alıyor. Kağıt israfını en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz" denildi.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-Devlet'te en çok  kullanılan uygulamaların başında SGK hizmetlerinin yer aldığını, böylece kağıt  israfının en aza indirilerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı  sağlandığını bildirdi.   Kurumdan, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamada,  SGK'nin kamudaki dijital dönüşüm sürecinde sigortalılık, emeklilik ve sağlık  alanında verilen birçok hizmetin elektronik ortama aktardığı anımsatıldı.  Bu şekilde vatandaşların hizmetlere daha kolay ve hızlı erişiminin  sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bugün itibarıyla e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında  SGK'nin hizmetleri yer alıyor. e-Devlet uygulamalarımız aylık ortalama 65 milyon,  e-SGK uygulamalarımız 1,8 milyon kişi tarafından kullanılıyor. e-reçete, e-fatura  ve e-rapor uygulamalarımızdan aylık 50 milyon, MEDULA sistemimizden ise aylık 100  milyon işlem yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan her bir işlemle, evrak,  kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz. Kağıt israfını  en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz."
 

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