SGK duyurdu! Flaş e-Devlet açıklaması...

SGK'dan e- devlet açıklaması geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan(SGK) "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü" nedeniyle yapılan açıklamada "e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK'nin hizmetleri yer alıyor. Kağıt israfını en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz" denildi.

