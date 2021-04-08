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SGK'dan yeni genelge! Milyonları sevindiren karar

08 Nisan 2021 Perşembe - 7:09 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 7:41

Milyonlarca çalışana müjde! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni genelge yayınladı. 16 Nisan tarihi itibarı ile geçerli olacak. Koronavirüs salgını sonrası getirilen işten çıkarma yasağı ile birlikte 'Kod-29' uzun süredir gündemdeydi. Birçok çalışan haksız yere bu kod gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını iddia etti. SGK çalışanların mağdur olmaması için, yaşanan süreçte iyi niyet sınırlarının aşıldığının görülmesi üzerine 'Kod-29' uygulamasına son verme kararı aldı. Artık ayrı ayrı kodlar uygulanacak.


Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. SGK harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni genelge yayınladı. Çalışan çok sayıda kişinin şikayetçi oldu 'Kod-29' istisnası kaldırıldı. Çalışanların haksız yeye isten çıkarılmasının önüne geçilmiş oldu. Artık Kod -29' bahanesi ile işten çıkarma yapılamayacak. 
 
Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulaması getirildi. 
 
İş Kanunu’nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayılmıştı. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içeriyor. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimleri “29 nolu kod” üzerinden yapılıyor.
 
Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendi.
 
Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecek.
 
Ayrıca, 16.04.2020 tarihinden itibaren uygulanan fesih kısıtını delmek amacıyla, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın “Kod-29” kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
 
Geçmiş dönem SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni “Kod-29” olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre;
 
2018: 233.430
 
2019: 194.524
 
2020: 176.662 olmuştu.
 
Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni “Kod-29” olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişiye geriledi.

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