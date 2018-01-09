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SGK'dan yalanlama geldi

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 12:17 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 12:23

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın  organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Sosyal Sigorta İşlemleri  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik  sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı yönünde  haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.
 
Söz konusu değişikliğin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında  tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek  hastalığı" sigortası kapsamına alınmasının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil  Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması ve Jandarma ile Sahil  Güvenlik Akademisinin kurulmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına  yönelik düzenleme yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sigortalılık  başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları  ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır."
 

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