SGK'dan vatandaşa önemli uyarı: Son tarih 1 Şubat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, vatandaşları yapılandırma avantajlarını kaçırmamaları için uyardı. Kaya, yapılandırma avantajlarının son tarihinin 1 Şubat olduğunu hatırlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, vatandaşların yapılandırmanın avantajlarından yararlanmaları için başvuru süresinin uzatıldığını belirterek son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit son ödeme tarihinin ise 28 Şubat tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatıldığını söyledi.

Sigortalı ve işverenlerin 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade eden İl Müdürü Kaya, “Başvurular e-sigorta, e-devlet kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir” dedi.

31 Ağustos 2020 ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklarının yanı sıra Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Kaya, "Vatandaşlarımızın borçlarını ikişer aylık periyodlarla, 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğiyle ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödemek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecektir” diye konuştu.

SGK ile Ziraat Bankası , Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 7256 sayılı Yapılandırılma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandığını söyleyen Kaya, "Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Kaya, bu imkândan yararlanmak isteyen sigortalıların, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını öncelikle sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine yapmaları gerektiğini ve sosyal güvenlik il/merkez müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ilişkin yazısı ile birlikte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden istedikleri bankaya müracaat edebileceklerini ifade etti.

Yapılandırmaya müracaat eden vatandaşların büyük avantajlar elde ettiğini belirten Kaya, ayrıca şunları söyledi: