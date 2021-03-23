SGK'dan toplu para ödemesi! Başvuran alıyor

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. SGK toplu para ödemesi yapıyor. Yazılı olarak başvuru yapanların paraları banka hesaplarına yatırılıyor. SGK'dan toplu para ödemesi almak için prim ödemesi ya da herhangi bir para ödemesi yapmış olmak gerekmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 6 bin liradan başlayan toplu para ödemesi almak mümkün. Başvurular SGK müdürlüklerine yazılı olarak yapılıyor. Başvuru takibi ise e-Devlet üzerinden yapılıyor. Para ödemeleri SGK'daki yoğunluk durumuna göre değişse de genel olarak başvurulan tarihten sonraki ödeme diliminde yapılıyor. 5 yıl içerisinde başvuruda bulunmayanlar haklarını kaybediyor. SGK çeyiz ödemelerini birçok kişi çeyiz hesabı ve çeyiz kredisi ile karıştırıyor. Çeyiz parası almak için ödeme yapmak gerekmiyor. Yetim aylığı alan kadınların evlendiklerinde aldıkları maaş kesiliyor. Kadınlara evlilikle birlikte toplu ödeme yapılıyor. Bu ödemeler 12 ay ya da 24 ay şeklinde oluyor. Kimler ne kadar çeyiz yardımı alabiliyor? İşte çeyiz parası ile ilgili tüm detaylar...

SGK toplu para ödemesi yapıyor. Para ödesi alabilmek için yazılı başvuru şartı bulunuyor. Yüz binlerce kişi bu destekten faydalanabiliyor. Toplu para alma şansı varken bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmayanlar ödeme alamıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi ya da babası ölen kadınlara yetim aylığı bağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan kişinin kız çocuğu evlenene kadar bu haktan faydalanabiliyor. Yaş sınırı bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesiliyor. Kadınların evlenirken mağdur olmamaları için aldıkları yetim maaşının 12 aylık ya da 24 aylık kısmı peşin olarak ödeniyor. Kadınların evlilik giderlerinin karşılanması alaçlanıyor.

Çeyiz parası almak için Sosyla Güvenlik Kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

ÇEYİZ PARASI TUTARI NASIL HESAPLANIR?