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SGK'dan toplu para ödemesi! 2 şart var... Başvuran herkes alıyor

02 Mart 2021 Salı - 7:42 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 7:42

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor. SGK toplu para ödemesi yapıyor. Şartları taşıyanlar başvurmaları durumunda ödeme alıyorlar. Başvurular ilçe sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçe ile yapılıyor. İki şartı birden taşıyan herkes para ödemesi alabiliyor. Çalışma hayatına başlayanlar emekli olacakları günü bekliyor. Fakat her zaman emeklilik mümkün olmuyor. Emekli olmak için gereken prim gününe sahip olmayanlar emeklilik yaşını tamamladılarsa SGK'dan oldukları prim iadesini talep edebiliyorlar.


Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Birçok kişi bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. SGK toplu para ödemesi yapıyor. İki şartı taşıyanlar başvurmaları halinde bu imkandan yararlanıyor. 
 
Çalışanın emeklilik hakkını kazanabilmesi için yaş, yıl ve belli gün sayısında prim ödemesi gerekiyor. Bütün bu şartları sağlayabilenler, emeklilik hayaline kavuşabiliyor. Ancak herkes için koşullar çok da emekliliğe uygun gelişemeyebiliyor. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıklarından dolayı, gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik ve doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.
 
YASAL MİRASÇISI ALIR
 
Bu borçlanmalara rağmen gereken prim gününü tamamlayamayan vatandaşların, artık çalışma imkanları da yoksa yani emekliliği olamayacaksa, ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.
 
BAŞVURU ŞART
 
Primleri iade almak için kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Eski SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkur’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.
 
BUNLARA DİKKAT!
 
Toplu parayı alabilmek için iki şart gerekiyor. Bunlar;
 
1-Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.
 
2-Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak. (Posta)

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