SGK'dan toplu ödeme! Başvuru için...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu para iadesi yapıyor. Yazılı olarak müracaat edilmesi gerekiyor. SGK toplu ödeme yapıyor. Kimler SGK'dan toplu ödeme almak için başvurabilir? Aslında bu haktan birçok kişi faydalanabiliyor. Fakat haberdar olmayanlar başvuruda bulunmadığı için ödeme alamıyor. SGK'dan prim iadesi almak için gerekli şartlar haberimizde...

SGK para iadesi yapıyor. Ödemeler toplu olarak yapılıyor. İş hayatına başlayan herkes bir müddet çalıştıktan sonra ne zaman emekli olabileceğini araştırmaya başlıyor. Fakat şartlar her zaman emekli olacak kadar çalışmak için uygun olmayabiliyor. Çalışan herkes çalıştığı süre boyunca SGK'ya prim ödüyor. İşveren trafından yapılan bu ödemeler çalışanın emeklili olamaması durumunda SGK tarafından iade ediliyor.

KİMLER SGK'DAN PRİM İADESİNDE BULUNABİLİR?

Primleri iade almak için kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Eski SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkur’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

TOPLU PARA ÖDMESİ İÇİN GERKELİ ŞARTLAR

Toplu parayı alabilmek için iki şart gerekiyor. Bunlar;

1-Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

2-Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANI

Birçok kişi prim iadesinde bulunmaya hakkı olup olmadığnı net bir şekilde bilmiyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'a gelen bir soru aynı durumdaki kişiler için de örnek teşkli etmesi açısından önemli.

Doğan, "1963 doğumlu, Bağ-Kur’a isteğe bağlı sigorta primi ödedim. 1995’de başladım 2007’de durdurdum. Yatırdığım primleri almak istiyorum, nasıl alabilirim?" şeklinde gelen soruyu şöyle yanıtlıyor;

Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir. Prim iadesi için 58 yaşını doldurmanız gerekiyor ki, gelecek yıl sizin yaşınız doluyor. Bu durumda 58 yaşını doldurduğunuzda SGK’ya başvurup, primlerinizi iade alabilirsiniz. Ancak 12 yıl prim ödemişsiniz, sigortanızı yeniden aktif hale getirip, prim ödeyerek, yaştan dolayı emekli olabilirsiniz