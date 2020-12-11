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SGK'dan SMA hastalarının ilaçlarına ilişkin açıklama

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 21:20 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 21:50

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilacın, yurt dışından özel izinle getirilerek aracısız ve ücretsiz olarak hastalara ulaştırıldığını, şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutarın 2 milyar lirayı aştığını bildirdi.


SGK'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde  99'unu kapsama alan Genel Sağlık Sigortası ile kaliteli sağlık hizmetlerinin  erişilebilir kılındığı vurgulandı.
 
Açıklamada, "Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak  kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığının yurt dışından getirilebilecek ilaçlar  listesinde yer almakta olup, Sosyal Güvenlik Kurumunca yurt dışından özel izinle  getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır.  İlaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişim de ücretsiz  olarak sağlanmaktadır." ifadesine yer verildi.
 
SMA tedavisinde kullanılan ilacın Tip 1 hastaları için 5 Temmuz  2017'den, Tip 2 ve Tip 3 hastaları için de 1 Şubat 2019'dan itibaren Sağlık  Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutar 2 milyar lirayı aşmıştır. Tüm  hastalıklar için yeni çıkan ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve  yerindeliği, ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlemlenmeye devam  edilmektedir. Devletimiz daima tüm vatandaşlarımızın yanındadır."
 

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