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SGK'dan para iadesi! Kimler yararlanabiliyor?
Birçok kişi bilmiyor. Sosyal Güvenlik Kuruumu (SGK) para iadesi yapıyor. İsteyen herkes başvurabiliyor. Bir süre çalışan fakat emeklilik için gerekli şartları tamamlayamayanlar SGK'dan ödemiş oldukları primin iadesini talep edebiliyor. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kumumu tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra para iadesi yapılıyor. SGK prim iadesinden kimlerin yararlanabildiği ise en çpk merak edilen konulardan. Detaylar haberimizde...
Çalışma hayatına başlayan herkes emekli olmayı hayal ediyor. Fakat emekli olmak için yeterli primi dolduramayanlar için Sosyal Güvenlik Krumu (SGK) öemeli bir kolaylık sağlıyor.