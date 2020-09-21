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SGK'dan para iadesi! Başvuran alıyor
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na(SGK) başvuranlar para iadesi alıyor. Emeklilik yaşını dolduran ancak yeterli prim günü bulunmadığı için emekli olamayanlar SGK’dan primlerinin iadesini talep edebilir. SGK toplu olarak ödeme yapıyor.
Sigortalı olarak çalışan vatandaşların emekliliğe hak kazanabilmeleri için yaş, sigorta prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının her birini eksiksiz taşıması gerekir.