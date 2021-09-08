SGK'dan flaş kararı! Artık ücretli olacak, geri ödemeden çıkarıldı

SGK'dan son dakika kararı. Resmen açıklandı. O ilaçlar kapsamdan çıkarıldı. Geri ödemeye alınmayacak. Artık ücretle satın alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı.