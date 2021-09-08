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SGK'dan flaş kararı! Artık ücretli olacak, geri ödemeden çıkarıldı

08 Eylül 2021 Çarşamba - 19:21 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 20:11

SGK'dan son dakika kararı. Resmen açıklandı. O ilaçlar kapsamdan çıkarıldı. Geri ödemeye alınmayacak. Artık ücretle satın alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de  yayımlandı. Buna göre, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Bedeli Ödenecek  İlaçlar Listesi"nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı.

Aynı listede yer almamakla birlikte geri ödeme başvuruları bulunulan  ve karar ağacı tamamlanan ve/veya değerlendirme süreci devam eden,  antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan spreyler, eklem-kas ağrısı  tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma  döneminde kullanılan ağrı kesici topikal ilaçların geri ödeme kapsamına  alınmamaları kararlaştırıldı.
 
Bu gruplarda yapılacak ilaç geri ödeme başvuruları da değerlendirmeye  alınmayacak.
 
Eş değer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde uygulanan taban  birim fiyat uygulaması yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.
 
Öte yandan, tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileri ile  yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç, özel sağlık hizmeti sunucuları ile  kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde  yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler Kurumca ödenmeyecek.
 
İŞTE O İLAÇLARIN LİSTESİ:
 

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