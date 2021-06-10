SGK'dan flaş karar! Resmen değişti, işe alımlarda yeni şartlar...
10 Haziran 2021 Perşembe - 1:07 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 1:07
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan flaş karar. Sosyal Güvenlik Uzmanlığı'nda bazı değişiklikler yapıldı. İşe alımlarda ilgili yeni düzenleme. Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği'nde alınan yeni kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete
'de yayımlandı. Buna göre; yönetmelikte ilgili maddelerde geçen 'İnsan Kaynakları' ibareleri 'Personel' olarak değiştirildi.
Yine aynı yönetmelikte uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atamalar yeniden belirlendi.
İşte yürürlüğe giren o düzenleme: