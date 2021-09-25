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SGK'dan milyonlarca çalışanan kötü haber! Ücretsiz mesai ve işten çıkarma...
SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren aşı ve PCR testi kararı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs aşısı ve PCR testi olmayan işçilerin durumuna açıklık getirdi. Bu durumdaki işçilerin telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya yönlendirilebileceğini bildiren bakanlık, işten çıkarmanın ise, “son çare” olarak görülmesi gerektiğini bildirdi. İş Kanunu’nda “telafi çalışması”, “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir” ifadesi ile anlatılıyor. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak şartı ile günde 3 saatten fazla olamıyor. Tatil günü telafi çalışması yasak.