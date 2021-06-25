SGK çok sayıda personel alacak! Sözleşmeli personel seçme sınavı ilanı yayınlandı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alacak. SGK sözleşmeli personel seçme sınavı ilanı yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek. Peki, SGK sözleşmeli personel sınavına nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? İşte ilanın detayları…

SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına sözleşmeli personel alınacak. Yayımlanan ilana göre proje, işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların “Mali Destek Programı” yoluyla işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını ve kayıtlı istihdamda kalmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.

İlanda, proje kapsamında 26 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmış olan personeli alımı ilanı iptal edildiği belirtildi. Daha önce söz konusu ilana başvuranlardan sınava tekrar girmek isteyenlerin başvurularını güncel belgelerle tekrar yapmaları istendi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TREESP1.2.INST-CARE/P-04 numaralı doğrudan hibe sözleşmesi çerçevesinde yürütülmekte olan “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.

İlanda şu bilgilere yer verildi:

“Belirtilen TREESP1.2.INST -CARE/P-04 nolu projeye münhasıran yapılacak olan bu istihdamın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan devlet memurluğu dahil uzun süreli kamu istihdam biçimleri yanında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iç ya da dış kaynaklı fonlarla yürütmekte olduğu diğer projeleri ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta olup, sözleşme sonunda bu istihdam biçimlerine dönüştürülmesi ya da Kurumun başka bir projesinde devam ettirilmesi söz konusu değildir. Başarılı adaylarla imzalanacak iş sözleşmeleri 15 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak olup, COVİD-19 pandemisi nedeniyle projede harcanmadan kalan fonların tüketilebilmesi için projenin 5 ay daha uzatılması söz konusu olduğundan sözleşmeler bir zeyilname ile 5 ay daha uzatılabilecektir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınav aşamasında paylaşılacaktır.”