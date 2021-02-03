SGK borcu olanları ilgilendiriyor! Yapılandırma...

Yapılandırma ile ilgili flaş açıklama! Bakan Selçuk duyurdu. SGK yüz binlerce kişinin borcunu yapılandırdı. Vatandaşlar yoğun talep gösterdi. 1 milyon 770 kişinin 90 milyar lirayı aşan borcu yapılandırıldı.

Yüz binlerce kişi borçlarını yapılandırarak küçük taksitler halinde ödeme imkanına kavuştu. Yapılandırma yapılan borçların faizleri yüzde 90 oranında silindi. Bakan Selçuk yapılandırma ile ilgili rakamları paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 770 bin kişinin toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK alacakları için yapılandırma başvurularının 1 Şubat itibarıyla sona erdiğini anımsatarak şu bilgileri paylaştı: