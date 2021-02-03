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SGK borcu olanları ilgilendiriyor! Yapılandırma...

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 10:30 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 10:41

Yapılandırma ile ilgili flaş açıklama! Bakan Selçuk duyurdu. SGK yüz binlerce kişinin borcunu yapılandırdı. Vatandaşlar yoğun talep gösterdi. 1 milyon 770 kişinin 90 milyar lirayı aşan borcu yapılandırıldı.


Yüz binlerce kişi borçlarını yapılandırarak küçük taksitler halinde ödeme imkanına kavuştu. Yapılandırma yapılan borçların faizleri yüzde 90 oranında silindi. Bakan Selçuk yapılandırma ile ilgili rakamları paylaştı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 770 bin kişinin toplam 90 milyar  lirayı aşan borç yapılandırması için başvurduğunu bildirdi. 
 
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK  alacakları için yapılandırma başvurularının 1 Şubat itibarıyla sona erdiğini  anımsatarak şu bilgileri paylaştı:
 
  "Borç yapılandırması kapsamında e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik  merkezlerimize 1 milyon 770 bin vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda yapılandırılan  toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 2,75 milyar lira tahsilat  gerçekleştirildi. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor,  bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
 

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