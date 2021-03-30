SGK borcu olanları ilgilendiriyor! Hakkınız yanacak, yarın...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Borçlardan tamamen kurtulmak mümkün. SGK borçlarıyla flaş gelişme. Yarın sona eriyor. Hakkınızı kaybedebilirsiniz. Yapılandırma için başvurular 1 Şubat 2021’de sona erdi. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar ilk taksitlerini 31 Mart'a kadar peşin öderlerse, enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek. Taksiti seçenler ise ilk taksiti ödedikten sonra ikinci taksit süresinde kalan borcun tamamını ödemek isterse, enflasyon farkının yüzde 50’si silinecek. Taksiti seçen vatandaşlar borcunu 2’şer ay arayla 18 taksitte yani 36 ayda ödeyebilecek.

SGK prim borçlarını yapılandıranların ilk taksit ve peşin ödemeleri devam ediyor. Yapılandırmadan faydalananlar 31 Mart'a kadar ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Yapılandırılan SGK prim borçlarının ödenmesinde son tarih yaklaştı.

Peşin ve ilk taksit ödemelerinde son gün 31 Mart.

2,1 milyon kişi başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılandırmaya ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre 2 milyon 100 bin kişi SGK prim borçları için başvuru yaptı, 101 milyar lirayı aşan alacak yapılandırıldı.

Şimdiye kadar 7 milyar 400 milyon liralık ödeme gerçekleşti.

Bağ-Kur prim borçları silinebilecek

SGK borç yapılandırmasının, Bağ-Kur'lulara da önemli avantajlar getirdiğini anlatan Selçuk, "Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. 31 Mart 2021'e kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek" dedi.

GSS prim borçları

Selçuk, GSS prim borçlarının ise 30 Nisan 2021'e kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezasının ve zammının tamamının silineceğini açıkladı.

"GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek."

İkişer aylık dönemlerde ödeme imkanı

SGK yapılandırması kapsamında alacakların gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının, iki taksitle ödemede yüzde 50'si siliniyor.

Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkanı getirildi. Daha önce uygulanan hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırıldı.