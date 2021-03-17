SGK başvuruları alıyor! Toplu para ödemesi yapılıyor

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para iadesi yapılıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar toplu para ödemesinden yararlanabiliyor. Birçok kişi ise bu haktan haberdar olmadığı için para iadesi talebinde bulunmuyor. Başvurular ilçe sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçe ile yapılıyor. Kimler SGK'dan toplu ödeme alma hakkına sahip? Detaylar haberimizde...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olmaya hak kazanamayanlar için harekete geçti. Bir süre çlışıp emekli olacak kadar prim ödemesi yapmamış olanlara para iadesi yapılıyor. Ödemeler toplu olarak yapılıyor. İş hayatına başlayan herkes bir müddet çalıştıktan sonra ne zaman emekli olabileceğini araştırmaya başlıyor. Fakat şartlar her zaman emekli olacak kadar çalışmak için uygun olmayabiliyor. Çalışan herkes çalıştığı süre boyunca SGK'ya prim ödüyor. İşveren trafından yapılan bu ödemeler çalışanın emeklili olamaması durumunda SGK tarafından iade ediliyor. Birçok kişi ise bu haktan haberdar değil.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan konu ile ilgili kendisine gelen, "Eşim 2015 yılında işe girdi, toplamda 550 prim günü var. 2017 de bir trafik kazası sonucu iki ayağı kırıldı. Devlet hastanesi yüzde 10’luk engelli raporu verdi. Biriken 550 gün primi alabilir miyiz?" sorusunu şöyle yanıtlıyor;

"Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir. Ancak bu haktan yararlanabilmek için eşinizin 58 yaşını doldurması gerekiyor."

KİMLER SGK'DAN PRİM İADESİNDE BULUNABİLİR?

Primleri iade almak için kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Eski SSK ’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkur ’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta ları için olanlardan oluşuyor.

TOPLU PARA ÖDMESİ İÇİN GERKELİ ŞARTLAR

Toplu parayı alabilmek için iki şart gerekiyor. Bunlar;

1-Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

2-Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANI

Birçok kişi prim iadesinde bulunmaya hakkı olup olmadığnı net bir şekilde bilmiyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'a gelen bir soru aynı durumdaki kişiler için de örnek teşkli etmesi açısından önemli.

Doğan, "1963 doğumlu, Bağ-Kur’a isteğe bağlı sigorta primi ödedim. 1995’de başladım 2007’de durdurdum. Yatırdığım primleri almak istiyorum, nasıl alabilirim?" şeklinde gelen soruyu şöyle yanıtlıyor;

Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir. Prim iadesi için 58 yaşını doldurmanız gerekiyor ki, gelecek yıl sizin yaşınız doluyor. Bu durumda 58 yaşını doldurduğunuzda SGK’ya başvurup, primlerinizi iade alabilirsiniz. Ancak 12 yıl prim ödemişsiniz, sigortanızı yeniden aktif hale getirip, prim ödeyerek, yaştan dolayı emekli olabilirsiniz