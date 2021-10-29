SGK, bankalarla birlikte harekete geçiyor! O paraları geri alacak...

SGK bankalarla birlikte harekete geçiyor. O paralar geri alınıyor. Tek tek tespit ediliyor. Kredi kartı almak ya da kredi çekmek isteyenleri ve işverenleri ilgilendiriyor. Bankalar zorunlu olarak SGK'ya bildiriyor. SGK ile bankalar iş birliği yapıyor. Kredi ve kredi kartı talebinde bulunan çalışanlardan bankalar ücret bordrosu istiyor. Bankalar da bu bordroyu SGK'ya iletiyor. Böylece işverenin SGK'ya yaptığı bildirimlerle bordro arasında fark olup olmadığı tespit ediliyor. Eğer fark varsa para cezası uygulanıyor eksik primler tahsil ediliyor. SGK çoğu kez bu uygulamanın sonucunda kişilerin sigortasız çalıştırıldığını ve almaları gereken ücret ya da çalıştırıldıkları günlerin eksik bildirildiğini tespit etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta sız çalışma ve eksik bildirim konusunda denetim faaliyetleri yürütmekle yükümlü. SGK bu çerçevede gerekli çalışmaları yürütürken, kamu kurumları ve bankalarla da işbirliği yapıyor. Bankalar bu kapsamda bazı bilgileri SGK'ya aktarmakla yükümlüler. İşte bu kapsamda SGK çoğu kez kredi kullanan ya da kredi kartı talep eden kişilerin sigortasız çalıştırıldığını, almaları gereken ücretlerin ya da çalıştırıldıkları günlerin eksik bildirildiğini tespit ediyor.

BANKALAR BİLDİRİYOR

SGK sigortasızlık ve eksik bildirim konusunda kamu idareleri ve bankalarla işbirliği yürütüyor. Bu kapsamda özellikle bankaların kullandıkları elektronik altyapıyla SGK'nın kayıtları karşılaştırılarak denetim yapılıyor. Diğer yandan bankaların bu konuda yükümlülükleri de var. Kamu idareleriyle bankalar, SGK tarafından sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanarak bazı işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortasının olup olmadığını kontrol etmek zorundalar. Eğer bu kontrolde sigortasızlık tespit edilirse SGK'ya bildirim yapılması da şart. Bu şekilde sigortasız çalıştırılan bir kişiye çapraz denetim uygulanarak tespit yapılıyor ve SGK gerekli cezai yaptırımları işverene uygulayabiliyor.

TÜM BİLGİLER ORTADA

Bankaların SGK'ya bildirmek zorunda olduğu en önemli belge, ticari olmayan kredi talepleri ve kredi kartı tahsisinde talepte bulunan kişinin bankaya sunduğu ücret bordrosu. Bankadan ihtiyaç kredisi kullanacak kişiden istenen bordro, banka tarafından SGK'ya iletilmek zorunda. İşte bu bordro üzerinden kişinin ilgili aylarda kaç gün çalıştığı, hangi tutarlar üzerinden ücret aldığı ortaya konuluyor. Bu nedenle de bu belge SGK açısından pek çok noktada kritik önemde.

EKSİK BİLDİRİMLER TESPİT EDİLİYOR

İhtiyaç kredisi kullanacak işçinin, işverenden istediği bordroyu bankaya vermesi sonrası banka bu belgeyi SGK ile paylaşmak durumunda. SGK işçinin bordrosunda yazan tutarlarla işverenin kendisine bildirdiği tutarları karşılaştırarak fark varsa eksik bildirimi tespit edebiliyor. Bunun tespiti halinde SGK işverene hem idari para cezası uyguluyor hem de eksik primleri tahsil ediyor. Bankaya sunulan bordrolar üzerinden yapılan kapsamlı denetimlerle işçiye ödenen ancak sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyen tutarların da tespit edilmesi mümkün. Örneğin pek çok işveren yol parası adı altında işçilere ödeme yapıyor ancak bunu sigorta primine esas kazanca dahil etmiyor.

BORDRO HİLESİNE DİKKAT

Diğer yandan bazen işverenlerin özellikle işçi ücretlerini bankadan ödemek zorunda olmayan 5 kişiden az işçi çalıştıran işverenlerin, işçileri daha yüksek tutarda kredi kullanabilsin diye gerçek ücretlerinden daha yüksek tutarda bordrolar düzenlemesi söz konusu oluyor. İşçiye sahte bordro düzenleyeren işveren, bu bordro SGK ile paylaşıldığında tespit edilecek eksik bildirim yaptırımlarına katlanmak zorundadır. Akşam/Okan Güray Bülbül