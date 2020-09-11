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SGK, Bağkur, SSK, emekli, memur, engelli herkesi ilgilendiriyor! 90 gün yetiyor…
Memur, emekli, çalışan, engelli, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Ödemeleri İŞKUR yapıyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyorum aynı zamanda hamileyim, doğum parası almamda sıkıntı olur mu? Başlangıç var ama ödeme yok, nasıl emekli olurum? Yüzde 44 engelliyim, 1979 doğumluyum. 2001 SSK girişim 6200 günüm var. Vergi indirimi alıyorum emekli olursun dediler gittim hep askeri ücretten yattı 1500 TL alırsın dendi simdi yüksek yatıyor emekli olsam mı? Tazminatımız ödenmiyorsa hemen 170 arayın…Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? İşte sorular ve yanıtları…
İyi günler 01.04.1988 tarihli sigorta girişim 65 doğumluyum ne zaman emekli olurum 3600 den? Erdi Metin
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş 5375 prim gün sayısı şartı ile tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 3600 prim günüyle yaşlılık aylığı almak isterseniz 60 yaşınızı beklemeniz gerekecektir.
İyi günler 01.04.1988 tarihli sigorta girişim 65 doğumluyum ne zaman emekli olurum 3600 den? Erdi Metin
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş 5375 prim gün sayısı şartı ile tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 3600 prim günüyle yaşlılık aylığı almak isterseniz 60 yaşınızı beklemeniz gerekecektir.