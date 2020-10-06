SGK AB projesi (Kurumsal Çocuk Bakım Projesi) nedir, başvuru şartları nelerdir? Çalışan anneye 100 Euro destek!

SGK ve AB iş birliği ile Kurumsal Çocuk Bakım Projesi karşılığında çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla kreş desteği veriliyor. SGK AB Projesi kapsamında annelerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Şartlara uyan ve başvurusu kabul edilen anneler çocuklarını kreşlere göndererek aylık 100 Euro destek almaya hak kazanıyor. Peki, Kurumsal Çocuk Bakım Projesi nedir ve nasıl başvurulur, başvuruda neler gerekiyor? İşte çalışan anneye verilecek 100 Euro kreş yardımı hakkında merak edilenler…

SGK ve AB projesi olan çalışan anneye kreş desteği ilk kez 2019 yılında başladı. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde uygulamaya koyulan proje kapsamında annelere 100 Euro destek veriliyor. Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmak, çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlanması amaçlanan proje kapsamında 31.03.2020 tarihi itibarıyla, bir defaya mahsus ödenen kırtasiye desteği için 834.300 Avro olmak üzere, toplam 2.829.000 Avro mali destek ödemesi yapıldı.

ÇALIŞAN ANNEYE 100 EURO KREŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kreş desteği başvurusunda bulunabilmek için öncelikle 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olmanız gerekiyor.

Başvuru sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek.

Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak.

Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru ekranı, kontenjan durumuna göre açılmaktadır. Kontenjan bulunması halinde alttaki linke tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SGK AB PROJESİ BAŞVURUSUNDA SORULAN SORULAR

Kreş yardımı desteği için başvuruda bulunacak olan annelere aşağıdaki sorular soruluyor. Sorulara verilen cevaplar proje faydalanıcı statüsü kazanılmasında etkisi olmayacak.

1-) Fiilen Bir işte çalışıyor musunuz ?

2-) İşinizden ayrılmanızın nedeni/nedenleri nelerdir ? (VARSA)

3-) Toplamda kaç yıldır çalışıyorsunuz/ yıl çalıştınız?(VARSA)

4-) Toplamda kaç yıldır sigortalı çalışıyorsunuz/ yıl çalıştınız?

5-) Çocuğunuzun yaşı nedir?

6-) Çocuğunuz okul öncesi eğitim veya bakım kurumuna (kreş, gündüz bakım evi vb.) şu an gidiyor mu?

7-) Çocuğunuzun nerede bakılmasını istersiniz?

8-) Mesleğiniz nedir ?

9-) Hanenizin toplam aylık net geliri ne kadardır?

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ KAÇ AY SÜRECEK?

Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecek.

Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.

Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.

Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacak.

BOŞANMA SÜRECİ BİLDİRİLMEK ZORUNDA OLACAK

Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.

Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacak.

İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacak.Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacak.

Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacak.

Proje hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki iletişim numaraları üzerinden alabilirsiniz;