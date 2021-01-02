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SGK, 81 ile yazı yolladı! Emekli maaşlarıyla ilgili flaş karar...
Emekli maaşlarıyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. SGK 81 ile yazı yolladı. Prim borcu olan yüz binlerce kişi için güzel haber geldi. Bağ-Kur borçlarında yapılandırma süresi uzadı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Borcunu bu ay sildirenlerin 1 Şubat itibarıyla emekli aylıkları başlatılacak. Emekli maaşına yapılacak olan zam ile ilgili de rakamlar ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.
Bağ-Kur borçlarında yapılandırma süresi uzadı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Borcunu bu ay sildirenlerin 1 Şubat itibarıyla emekli aylıkları başlatılacak.