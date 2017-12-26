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SGK 50 müfettiş yardımcısı alacak

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 4:36 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 7:02

Boş bulunan 50 müfettiş yardımcısı kadrosuna yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre atama yapılacak.


Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) boş bulunan 50 müfettiş Yardımcısı kadrosu için yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre personel alınacak. 
 
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri taşıyanlar, sınavın yapılacağı  2018 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, en  az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,  iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara  denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile ÖSYM tarafından 2017 yılında  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan  türlerinin birinden 80 ve üzerinde puan alanlar ve müracaat eden adaylar arasında  en yüksek puanlı 250 kişi içinde bulunanlar sınava katılmaya hak kazanacak.
 
Adaylar SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından ya da "www.sgk.gov.tr"  sitesinden temin edebilecekleri "Aday Başvuru Formu" ile şahsen veya posta ile  başvuruda bulunabilecek. Posta ile yapılacak başvurularda evrakın 9 Şubat 2018  günü mesai bitiminden önce "SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Simon Bolivar  Caddesi No: 23 Çankaya/Ankara" adresine ulaştırılması gerekiyor.
 
Başvuru formunu dolduran adayların beraberinde iki fotoğraf, KPSS  sonuç belgesi, diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı suretini  ulaştırmaları isteniyor.
 
Postadaki gecikmeler ya da eksik belgeler ile yapılan başvurular  dikkate alınmayacak.
 
Sınav ve değerlendirme süreci
 
Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav  zamanı ve yerini belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" adayların adreslerine  posta ile gönderilecek. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belgenin yanı  sıra kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir  kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Sınava katılabilme şartlarını  taşımayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.
 
Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını  ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste kurumun internet  sitesinde yayımlanmak suretiyle açıklanacak.
 
Yazılı sınavlar, kompozisyon dışında test usulüyle yapılacak.  Sınavlarda başarılı sayılmak için SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33'üncü maddelerinde asgari olarak öngörülen puanları  almak gerekiyor.
 
İlanda, giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgelerin  ayrıca duyurulacağı, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavının geçersiz  sayılarak atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa dahi iptal  edileceği belirtildi.
 
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler  hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet  Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.
 

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