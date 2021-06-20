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Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı

AA |  20 Haziran 2021 Pazar - 0:32 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 0:42

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alındı.


Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın bu ülkede  gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı.
 
Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirinin Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına  alındığı iddialarına ilişkin sorusuna, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz."  cevabını verdi.
 
Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın  5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası  kayıtlarından tespit edilmişti.
 
Operasyon
 
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu  Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında  yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı  verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i  gözaltına alınmıştı.
 
Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt  dışında olduğu tespit edilmişti.
 

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Kırmızı Bülten Sezgin Baran Korkmaz ABD
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