21 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.580 0.71 EURO 8,9880 0.02
USD 7,3990 -0.27 ALTIN 444,120 -0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sezer İnanoğlu’nun eski eşleri davalık!

21 Ocak 2021 Perşembe - 9:47 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 9:47

Yeşilçam’da Sezercik adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu’nun eski eşleri Zeynep Yılmaz ve Mehtap Meral Baykasoğlu mahkemelik oldu.


Zeynep Yılmaz, eski eşi İnanoğlu’yla tekrar görüştüğünü, bir araya geldiği için Baykasoğlu’nun rahatsız olduğunu ve kendisine karşı planlı şekilde iftiralar attığını iddia etti. Yılmaz ayrıca Baykasoğlu’ndan huzurunu bozacak birçok mesaj aldığını da ekledi. Yılmaz, Baykasoğlu’na 20 bin maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açtı. (Hürriyet)

ETİKETLER

Sezer İnanoğlu Mehtap Meral Baykasoğlu Zeynep Yılmaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.