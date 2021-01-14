Sezer İnanoğlu'ndan flaş karar!

Yeşilçam’ın 'Sezercik’i Sezer İnanoğlu (53), eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu’nun avukatı Semra Yıldız’a dava açtı. İnanoğlu, avukat Yıldız’ın kendisine imzalattığı senetle tahsil ettiği 465 bin TL'nin iadesi için İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde hukuk mücadelesi başlattı. Sezer İnanoğlu, “Hakkımı yedirmem” dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Yeşilçam'ın 'Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu'nun başı, eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun avukatı Semra Yıldız'la derde girdi.

Yıldız, İnanoğlu'na bir senet imzalattı. İnanoğlu, senette belirtilen 465 bin TL'lik tutarı avukat Yıldız'ın kardeşi Deniz Yıldız'ın banka hesabına yatırdı. Ancak daha sonra bu paranın kendisinden haksız yere alındığını düşünerek hukuk mücadelesi başlattı.

465 bin TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte iadesi için Yıldız'a dava açan İnanoğlu, "Bana bu tutar karşılığında bir makbuz da vermediler. Bu parayı benden neden aldılar onu da bilmiyorum. Hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile benden tahsil edilen meblağın iadesini istiyorum. Ben hakkımı yedirmem" ifadelerini kullandı.