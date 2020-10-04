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Sezen Aksu'dan duygulandıran hareket

Sezen Aksu'dan duygulandıran hareket Sezen Aksu, lenfoma hastalığı yüzünden hayatını kaybeden Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan’ın Kilyos Mezarlığı’ndaki mezarının yanına iki tane kedi yuvası yaptırdı.
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