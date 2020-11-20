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Sezaryenle dünyaya gelen bebeklerde risk daha yüksek!

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 16:34 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 18:05

Sezaryenle dünyaya gelen bebeklerde enfeksiyona bağlı hastaneye yatma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.


"The Hippocratic Post" sitesinin haberine göre, Murdoch Çocuk  Araştırma Enstitüsü (MCRI) ve Aarhus Üniversitesinden uzmanlar, Avustralya Danimarka, İskoçya ve İngiltere'de yüzde 23'ü sezaryenle dünyaya gelen 7,2 milyon doğumun incelendiği bir araştırma yürüttü.
 
Araştırmada 1,5 milyon çocuğun 5 yaşına gelmeden önce enfeksiyona  bağlı hastaneye kaldırıldığı görüldü.
 
Bu enfeksiyonlardan 14 binin mecburen yapılan sezaryen, 18 bin  500'ünün de tercihen sezaryenle ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
 
Araştırma ekibinden Profesör Lars Pedersen, sezaryenle doğum ile  enfeksiyona bağlı hastaneye kaldırılma arasındaki bu bağlantının nedeninin,  bebeklerin normal doğumdaki gibi mikroplara maruz kalmaması olabileceğini  söyledi.
 
Uzmanlar, çocukluk çağında yaşanan enfeksiyon riskine rağmen,  sezaryenle doğumun bazı kadınlar ve bebekler için en güvenli yöntem olabileceğine  dikkati çekti.
 
Çalışmanın ayrıntıları Plos Medicine dergisinde yayımlandı.
 

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