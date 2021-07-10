Şeytan cinayetinde flaş detay! İstenilen ceza belli oldu

Ankara'da market sebebiyle çıkan kavgada arkadaşını öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Berk Bilge Aslan ile arkadaşı 34 yaşındaki Berkay Keser sigara almak için birlikte evden ayrıldı. Marketin kapalı olması üzerine eve doğru yürüyen Aslan ve Keser arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berk Bilge Aslan yanında bulunan tabanca ile Keser'in başına ateş ederek öldürdü.

Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Berk Bilge Aslan'ı Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Aslan tutuklanarak cezaevine gönderdi.

'ŞEYTANA BENZETTİM BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Berk Bilge Aslan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Aslan ifadesinde alkol aldıklarını öne sürerek arkadaşını şeytana benzettiğini ve kendisine silah çekerek öldürdüğünü düşündüğü için ateş ettiğini söyledi.