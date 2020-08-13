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Seyreltilmiş eğitim nedir? Seyreltilmiş eğitim modeli nasıl oluyor?

13 Ağustos 2020 Perşembe - 10:58 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 10:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yaptı. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini söyledi. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamasının ardından seyreltilmiş eğitim programı merak edilmeye başlandı. Peki, Seyreltilmiş eğitim nedir? Seyreltilmiş eğitim modeli nasıl olacak? İşte Seyreltilmiş eğitim modeli hakkında merak edilenler….


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun süreden  beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  liderliğinde yaptıkları görüşmeler neticesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına  nasıl başlanacağıyla ilgili kararları olgunlaştırdıklarını söyledi. Bu süreçte Bakanlık olarak okulların sağlık ve güvenle açılabilmesi  için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği,  fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştıklarını,  hazırlıkları ve standartları da tamamladıklarını anlatan Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş  bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk,  ‘’Dileyen özel okullar tabii  ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim  faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine  uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi  kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi  öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin  içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor." Dedi. Seyreltilmiş eğitim nedir? Seyreltilmiş eğitim modeli nasıl oluyor? Seyreltilmiş eğitim programı detayları…

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NEDİR, NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı  şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21  Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu  belirtti.

Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu  da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı  geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini  kullandı.

Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler için bir planlama yapılıp  yapılmadığı sorusuna karşılık Ziya Selçuk, "Tabii ki. Bu sınava giren  öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onlara yönelik olarak  yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor." dedi.

Selçuk, aşamalı ve seyreltilmiş eğitime yönelik bir başka soru  üzerine, "Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin  öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam  olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli  konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz.  Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan  eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla  giderilecek." yanıtını verdi.

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