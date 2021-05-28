Gazetevatan.com » Magazin » Şeyma Subaşı paylaştı! Olay oldu... 'Bebek göründü'
Şeyma Subaşı paylaştı! Olay oldu... 'Bebek göründü'
Şeyma Subaşı sosyal medyada paylaştı. Bebek iddiaları ayyuka çıktı.
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan (36) hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın (30) son paylaşımı, dedikoduları alevlendirdi. Subaşı'nın pozlarını gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı aynı yorumu yaptı. St. Tropez'de Eylül 2017'de dünyaevine girdiği Acun Ilıcalı ile Kasım 2018'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor.