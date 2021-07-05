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Şeyma Subaşı önce paylaştı sonra sildi!

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 11:31 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 11:31

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı'nın yüzüklü paylaşımı barışma iddialarını güçlendirmişti. Subaşı'nın yaptığı son paylaşımda ikilinin barıştığı ve yan yana yemek yediği görüldü.


Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.
 
Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı ortaya çıktı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekmişti.
 
YAN YANA YEMEK YEDİLER
 
Daha sonra Subaşı ile Alsaloussi Ibiza'da arkadaş grubuyla teknede bir araya geldi.
 
Ekran Alıntısı
 
Arkadaş grubuyla yemek yedikleri masada yan yana oturdukları görüldü. Subaşı'nın Alsaloussi'nin yüzünü gizlemesi gözlerden kaçmadı. Subaşı, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.
 
 
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Şeyma Subaşı'nın yaşadığı zor günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'dan yardım istediği iddia edilmişti.
 

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