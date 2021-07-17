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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ilk kez konuştu! 'İlişkiyi bitiren bendim'
Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişki ile Türkiye'de magazin dünyasında yer alan Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcı iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Meedo olarak anılan Alsaloussi, "Şeyma Subaşı ile ilişkiyi bitiren bendim, Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığı ortada" dedi.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son olarak dolandırıcılık iddiaları ile karşı karşıya kalan Mohammed Alsaloussi, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu.