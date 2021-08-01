Şeyma Subaşı'nın kucak pozuna Deniz Akkaya ateş püskürdü!

Deniz Akkaya Subaşı'nın pozuna çok sinirlendi ve "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" dedi.

Deniz Akkaya daha sonraki paylaşımında ise "Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına kıçını dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" dedi.