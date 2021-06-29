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Şeyma Subaşı'nın ilişkisinin bitişinin perde arkası! "Yüzüğün sahte olduğunu anlamaz mı?"
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile 3 Haziran'da evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi’nin aşkı bitti. Birlikte çekilen tüm fotoğraflarını silen Subaşı, ayrılık nedeni olarak "eski sevgilisinin dolandırıcı çıktığı" iddiasına, "asılsız" demekle yetindi. Alsaloussi'nin 30 yaşındaki fenomene aldığı hediyelerin sahte olduğu haberleri de magazin gündemine geldi. Peki olayın doğrusu ne? İşte detaylar...
Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'ün, "Mış'la, 'Muş'la Olmaz Bu İşler" başlıklı yazısı şöyle:
"İki ay önce bir yazı yazdım 'Bu Meedo enişte bir tek bana mı tekinsiz geliyor?' diye sordum. Ondan sonra birçok meslektaşım benzer iddiaları yazdı.
Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'ün, "Mış'la, 'Muş'la Olmaz Bu İşler" başlıklı yazısı şöyle:
"İki ay önce bir yazı yazdım 'Bu Meedo enişte bir tek bana mı tekinsiz geliyor?' diye sordum. Ondan sonra birçok meslektaşım benzer iddiaları yazdı.