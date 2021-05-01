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Şeyma Subaşı'nın 'hayallerinin tatili' bitti! İstanbul'a döndü ve...
Yaptığı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sıkça magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla çıktığı Bali tatilinin ardından İstanbul'a döndü.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla "hayallerinin tatili" olarak nitelendirdiği Bali'ye giden Şeyma Subaşı, sosyal medyada bolca paylaşıma imza atmıştı.